أعلنت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات (سي إن أي إل) في باريس تغريم شركة مايكروسوفت 60 مليون يورو (8ر63 مليون دولار) لانتهاك قواعد قانونية بشأن ملفات تعريف الارتباط، وهو إجراء فرضته الهيئة.

وتتهم الهيئة مايكروسوفت بارتكاب انتهاكات عبر محرك البحث "بينج دوت كوم". وجرى جمع ملفات تعريف الارتباط لأغراض دعائية بدون موافقة. وبالإضافة لذلك، لا يوجد زر يجعل من السهل رفض ملفات تعريف الارتباط بقدر قبولها.

وملفات تعريف الارتباط هي سجلات بيانات صغيرة يتم تخزينها على الجهاز عندما تزور موقع ما، مما يجعل الكثير من الأشياء أسهل بالنسبة للمستخدم، ولكن يمكن للمعلومات الشخصية أيضا أن تصبح شفافة وتنقل إلى جهات الإعلان.

وقالت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات إنه يجب على مايكروسوفت تغيير قواعدها خلال ثلاثة أشهر.

وسوف يتعين على المستخدمين في فرنسا إعطاء موافقتهم قبل إمكانية استخدام ملفات تعريف الارتباط لأغراض إعلانية، وإلا سوف تدفع شركة البرمجيات غرامة قدرها 60 ألف يورو مقابل كل يوم من التأجيل.

والغرامة موجهة إلى مايكروسوفت أيرلندا أوبريشنز.