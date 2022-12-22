أظهرت دراسة دعمها "بنك الاستثمار الأوروبي" أن أفريقيا لديها القدرة لإنتاج ما قيمته تريليون يورو(06ر1 تريليون دولار من الهيدروجين الأخضر، سنويا، بحلول عام 2035 ، مما يسمح لها بتصدير الوقود ودعم الصناعة المحلية.

وذكر بنك الاستثمار الأوروبي وشريكه الاتحاد الأفريقي والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، في التقرير أنه من خلال تسخير أفضل مصادر الطاقة الشمسية في العالم، يمكن لعدد من الدول في القارة إنتاج الوقود، الذي يتم إنتاجه عن طريق تكسير المياه، باستخدام الطاقة لمتجددة، بتكلفة أقل من 2 يورو للكيلوجرام، بحلول عام 2030 ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويتزايد الطلب على الوقود النظيف، حيث يتطلع العالم لبدائيل للوقود الأحفوري، المساهم في الاحتباس الحراري، وفيما تسعى أوروبا لتقليص اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، التي ثبت أن إمداداتها غير موثوق بها، بسبب التوتر السياسي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.