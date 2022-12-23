أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الأسبوعين الأول والثاني من شهر ديسمبر 2022 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهي عائشة عبداللطيف عبدالملك، وذلك عن شهر نوفمبر 2022.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: عباس عمران المنصور، سميرة علوان الزيدي، امل عبدالهادي الحمدان، فهد شجاع العتيبي، فاطمة عبدالوهاب النمش، فالح هادي العجمي، اميرة فاضل الزعابي، علي حمود الخرينج، سمية عادل العبدالغفور، يوسف عبداللطيف السريع، عبدالرحمن محمد البشر، اسماء عثمان الطنوبي، نادية عادل المطيري، ضاحي رجعان النصافي، أحمد عبدالله الرباح، محمد خلف العنزي، دلال جابر المري، خولة محمد الحزيمي، مشاري أحمد شمس الدين، وعائشة غلاب المطيري.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وأجري السحب في برج «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل الى تقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.



ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل الذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.