

إسقاط القروض



ما حكم الشرع في إسقاط الدولة القروض أو شراء مديونيات المواطنين؟



٭ هذا يدخل في باب ضوابط السياسة المالية في الإسلام ومدى صلاحية ولي الأمر في التصرفات المالية. فإن من المتفق عليه فقها أن ولي الأمر ـ وتمثله السلطات التي يزاول أعماله وتوجيهاته من خلالها ـ مقيد بما يحقق مصلحة الجميع دون تمييز، وأن الدولة لا تملك الميزانية العامة وإنما هي ملك للمواطنين، والدولة نائبة عنهم تعمل ما فيه مصلحتهم. ومن المتفق عليه أيضا أن الديون تلزم ذمة المدين حيا وميتا، وليس من مسؤولية الدولة تحمل ديونه، وأيضا فإن مما عليه إجماع الأمة حرمة الربا. وفي شراء المديونية ستتحمل الدولة 14.5 مليار دينار، ولتغطية هذا المبلغ ستدفع الدولة فوائد ربوية وهي مقطوع بحرمتها تصل الى 8.6 مليارات دينار، وستكون التكلفة الاجمالية لإسقاط القروض 23 مليارا على مدى 25 عاما ـ وهذا بإفادة عضو اللجنة المالية النائب عبدالوهاب العيسى ـ ولا يشك أي مختص مالي بأن شراء المديونيات يخل بمبدأ العدالة بين المواطنين، ويضر قطعا باقتصاد وميزانية الدولة لضخامة تكلفته لأصل الدين وفوائده الربوية، وأنه سيسبب تضخما حتما، والمختصون من الاقتصاديين داخل اللجنة المالية وخارجها قد بينوا خطورة إقرار إسقاط القروض.



فإذا تسألني من الناحية الشرعية فإن هذا مخالف لنص المساواة والعدالة في الدستور، وتضطر الدولة الى تحمل فوائد ربوية محرمة، ونتمنى على أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون المواطنين جميعا وليس فئة خاصة تغليب المصالح العامة وحسن توجيه مالية الدولة، والله أعلم.



صور العارضات



أعزم على بدء مشروع بيع ملابس الماركات العالمية من فساتين حفلات وسهرة والملابس الاعتيادية Casual، وسيكون بيعه عن طريق موقع على الإنترنت، ولذلك سأحرص على عدم إظهار صور نساء عارضات ولكن صور العرض ستكون لـ «مونيكان عرض»، فهل يجوز ذلك؟



٭ لا يجوز عرض ما يسمى «مونيكان» والمنع لأنها تماثيل كاملة مجسمة تظهر فيها مفاتن النساء، حتى ولو كانت تماثيل مقطوعة الرأس لما فيها من تجسيم المفاتن. فإذا أمكن أن تكون مقطوعة الرأس وعليها ثياب غير مفصلة فلا بأس، ويمكن لك وضع الصور المسطحة غير المثيرة والملتزمة بالضوابط الشرعية، آخذة في الاعتبار أن العرض عن طريق الإنترنت يطلع عليه الجميع.



محلات ملابس النساء



في بلادنا صدر قرار بأن المحلات النسائية لا يبيع فيها إلا النساء، فهل هذا القرار صحيح من الناحية الشرعية، قصدي هل يجب هذا في الشرع ؟



٭ لا يجب هذا في الشرع، يجوز أن يبيع الرجال للنساء والنساء للرجال إذا التزمت الضوابط الشرعية، ولكن بالنظر الى حال الناس اليوم فإنه قرار صائب سدا لباب الفتنة بين الباعة والنساء، ولا شك أن هذا قد روعي فيه ظرف البلاد وعاداتها وفيه صون لحياء النساء، وقد لا يكون كذلك الحال في بلاد أخرى.