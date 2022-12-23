(وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا). يبين الله عزّ وجلّ احدى آياته في الشمس فهو سبحانه المتحكم في حركتها وفي قدرتها على الحرق والحرارة والضياء، حيث جعل الله عزّ وجلّ الشمس إذا أشرقت أن تميل عن الكهف وإذا غربت أن تتجاوز الكهف حتى لا تصيب الشمس بحرارتها وأشعتها المباشرة أصحاب الكهف فتؤذيهم وهم في سعة ورحابة الكهف، حيث تهب عليهم نسائم الريح الباردة في جنبات كهفهم. يقول الشيخ أبوبكر الجزائري: (أي وذلك المذكور عن ميلان الشمس عنهم إذا طلعت وقرضها لهم إذا غربت من دلائل قدرة الله تعالى ورحمته بأوليائه ولطفه بهم) ثم يربط الله عزّ وجلّ في نفس الآية هداية البشرية به كما ان الله عزّ وجلّ هو المتحكم في الكون والشمس وهو الهادي إلى سبيل الرشاد، من طلب الهداية وأقبل إلى الله فالله هاديه ويبعد عنه سبل الضلال ويرشده الى طريق الصلاح والحق ويبعده عن طريق الضلال.