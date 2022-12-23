

سمعت امرأة أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: لعن من تغيّر خلقتها من النساء، فتفرق بين أسنانها للزينة، وترقق حاجبيها. فذهبت اليه وسألته عن ذلك، فقال لها: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟



فقالت المرأة في دهشة واستغراب: لقد قرأت القرآن الكريم كله لكني لم أجد فيه شيئا يشير الى لعن من يقمن بعمل مثل هذه الأشياء.



وهنا ظهرت حكمة الفقيه الذي يفهم دينه فهما جيدا، فقال للمرأة: أما قرأت قول الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)؟



اجابت المرأة: بلى، فقال لها: اذن فقد نهى القرآن عنه أيضا.