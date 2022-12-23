

القاهرة - محمد صلاح



دخلت نجمات الفن المنافسة على بطولة الأعمال الفنية لدراما رمضان المقبل بقوة، حيث يلعب عدد كبير من الفنانات دور البطولة الأولى ويحملن على عاتقهن عبء نجاح الاعمال الفنية لدرجة أن بعضهن يقدمن البطولة المطلقة لأول مرة.



تعود الفنانة ياسمين عبدالعزيز لجمهورها في رمضان بمسلسل «ضرب نار»، بعد غيابها العام الماضي، ويشاركها في بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي، والذي حصد معها النجاح في مسلسل «اللي مالوش كبير».



وكالعادة تتواجد الفنانة يسرا على الشاشة الصغيرة في الشهر الكريم بمسلسل من بطولتها بعنوان «حمدا لله على السلامة»، وبدأت جلسات اختيار طاقم العمل ومعاينة أماكن التصوير.



واعتادت الفنانة ريهام حجاج منذ اربع سنوات على التواجد في دراما رمضان سنويا بمسلسل من بطولتها، وهذا الموسم تقدم مسلسل «جميلة»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراعات العائلية.



وانضمت الفنانة روبي الى قائمة أصحاب البطولات المطلقة بمسلسل «حضرة العمدة»، إخراج عادل أديب، ويناقش العمل قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه العديد من التحديات.



وتعود الفنانة دينا الشربيني الى أعمال البطولات المطلقة في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بمسلسل «كامل العدد» مع إسعاد يونس وشريف سلامة، وتجسد في أحداث العمل شخصية سيدة أعمال يتوفى والدها، وبعد ذلك تصبح هي المسؤولة عن الشركة الخاصة به.



وبعد غياب عامين تعود الفنانة دنيا سمير غانم الى السباق الرمضاني، وذلك بمسلسل 15 حلقة يتم التجهيز له الآن، وقد سبق أن خاضت دنيا تجربة الحلقات الـ 15 حلقة والـ 10 حلقات أكثر من مرة.



أما الفنانة منى زكي فتشارك في نفس الموسم بمسلسل 15 حلقة أيضا، تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، ومع نفس شركة الإنتاج التي قدمت معها من قبل مسلسل «لعبة نيوتن».



وتقدم الفنانة ريهام عبدالغفور تجربة البطولة النسائية لأول مرة بمسلسل «عائلة الأصلي» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول «فاطمة» التي تسعى الى الحفاظ على تركة أبيها من الضياع، وترى أنها الأحق بها من الجميع.