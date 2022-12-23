عبدالحميد الخطيب



أبدعت «القيثارة» نوال الكويتية، وأطربت المسامع، وحركت المشاعر، وهي تغني «شمس وقمر» في ليلة الشاعر تركي بن عبدالرحمن، التي أقيمت مساء امس الاول ضمن حفلات «موسم الدرعية» وحملت عنوان «بعض من ذكرياتي»، وشاركها في الليلة ٥ نجمات عربيات، هن: أصالة وأنغام وداليا مبارك وأميمة طالب ورولان، وجميعهن قدمن أعمالا من كلمات الشاعر تركي بن عبدالرحمن بمصاحبة الفرقة الموسيقية التي قادها المايسترو هاني فرحات.



نوال أطلت بفستان يشبه فستان «العروس»، وقالت: «مهما أقول ما راح اقدر اعبر عن مدى حبي الشخصي لتركي، تركي له محل بالروح لحاله، الله يطول بعمرك ولا يحرمنا منك، ولا يحرمنا من هالفن اللي يقدمه لنا، الراقي، المتجدد، المختلف، اللي يهز المشاعر ويهز البدن، نجحت معاك نجاحات عظيمة، انت تعرف غلاتك، واليوم سميت نفسي (اخت المعرس)، علشان جذي اخترت البس هاللبس اللي من خلاله أوصل مدى شعوري وفرحتي بهذا اليوم وكأني عروس فرحانة بليلة فرحها»، ومن ثم شدت بصوتها العذب عدد من اعمالها التي تعاونت من خلالها مع الشاعر تركي، مثل «لا تغلط» و«تبغى الصدق» و«انت طيب»، وسط تفاعل كبير من الحضور.



ووجهت أم حنين في وصلتها الغنائية رسالة الى «فنان العرب» محمد عبده بعد خروجه من المستشفى بعد العارض الصحي الذي ألم به الفترة القليلة الماضية، وقالت: «الاستاذ محمد عبده أقول له ألف لا باس عليك، سلامة قلبك، اجر وعافيه ان شاء الله».