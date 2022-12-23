

يقدم «Bones and All» للمخرج لوكا غواداغنينو تجربة غنية ورومانسية ووحشية، حيث يتمحور حول رحلة آكلي لحوم بشر، ويسلط الضوء على أساطيرهم المشابهة لمصاصي الدماء والمستذئبين، إنه قطعة شعرية من الرعب الأميركي مع تقلبات غير متوقعة متجذرة في دراما الشخصيات، كما أن طاقم الممثلين يقدم أداء متألقا وأبرزهم تايلور راسل وتيموثي شالاميه ومارك ريلانس، ويبدو الفيلم نابضا بالحياة حتى في أكثر لحظاته ضعفا، مما ينتج عنه عمل ألطف وأكثر إضحاكا مما قد يتوقع المرء، لكنه مؤلم في الوقت نفسه.



يبدأ الفيلم في فيرجينيا فترة الثمانينيات، حيث تتأقلم المراهقة ذات البشرة الملونة القادمة حديثا مارين (تايلور راسل) مع مدرستها الجديدة وأصدقائها البيض الأكثر ثراء، على الرغم من محاولات والدها فرانك (أندريه هولاند) لإبقائها محمية، وتصبح أسبابه واضحة عندما تتسلل «مارين» إلى حفلة صديقتها وخلال لحظة تقارب معها، تنجرف وتقوم بقضم أصبعها، وعندما تعود إلى منزلها مغطاة بالدماء، يكشف لنا عدم شعور «فرانك» بالمفاجأة لأن هذا حصل من قبل.



إنها أيضا القشة الأخيرة، فبعد بضعة أشهر من انتقالهم إلى ماريلاند بهويات جديدة، يتخلى الأب عن «مارين» على مضض في منتصف الليل، فيتركها وحدها لا تحمل معها سوى شهادة ميلادها، التي تحتوي على تفاصيل ضئيلة عن والدتها الغائبة والتي بالكاد تتذكرها، بالإضافة إلى مسجلة ووكمان مع شريط كاسيت يشرح فيه سبب تصرفه هذا، ويكشف عن أجزاء من ماضيها المتعطش للدماء الذي ظل مخفيا لفترة طويلة، وعندما لا تتمكن من الاستماع إلى كل شيء دفعة واحدة، فهي تستمع لاعترافه الصوتي على دفعات على الطريق أثناء ركوب الحافلات والتطفل على السيارات على أمل تعقب والدتها والعثور على إجابات حول نفسها.



تمثل هذه الرحلة مع كل ما تحتويه من لقاءات ومحطات توقف حكاية اكتشاف للذات، يتخللها نفس الشعور بالوحدة والرومانسية التي جلبها المخرج غواداغنينو في أفلامه الرومانسية الأخرى، كما أنها تعج بمشاعر الكراهية للذات مع مقارنات واضحة مع أفلام آكلي لحوم البشر، والذين يتسمون بالشعور بالعار بعد تناولهم لحوم البشر، فغواداغنينو يسلط الضوء أولا على هذه المشاعر عندما تلتقي «مارين» لفترة وجيزة بآكل لحوم بشر غريب الأطوار يدعى سالي (ريلانس)، والذي يربط شعره ويضع قبعة من الريش ويشير إلى نفسه بضمير الغائب، ويشم رائحة بطلتنا الهاربة من مسافة نصف ميل، يكشف لنا «سالي» أن من آكلي لحوم البشر الذين يتمتعون بحاسة شم قوية، وهو لا يعلم «مارين» بعض الأساسيات المتعلقة بهم فحسب، بل يمثل أيضا فكرة عما سيحمله المستقبل من شعور بالوحدة، كعجوز مخضرم رأى أسوأ ما يمكن للعالم أن يقدمه، ويريد إعداد «مارين» لحياة من العزلة من أجل البقاء.



على الرغم من إراقة الدماء التي تحدث غالبا خارج الشاشة، إلا أن هناك شعورا بالطقوس عند تناول اللحم البشري، ليس بالمعنى الثقافي أو حتى الغامض، ولكن كفعل من الألفة بين شخصين (سواء آكلا بشر اثنين، أو واحد، أو الشخص المأكول).

لكن تقاليد أكل البشر تتراجع للدرجة الثانية عندما تلتقي «مارين» مع لي (شالاميه)، وهو شاب هادئ في العشرينيات من عمره لديه قواعد أخلاقية واضحة، وبقايا من التواصل مع عائلته- وهو أمر نادر بالنسبة لآكلي البشر- يتسم «لي» بجسد نحيل مع غرابة أطوار وسلوك هادئ قد تجده مراهقة مثل «مارين» غامضا، ولكن من الواضح أن هناك شيئا من الإحباط بشأنه أيضا، ووفرت الديناميكية بين الشخصيات إحساسا بالهدوء الجديد للفيلم، للحظة على الأقل، فهناك مشهد رئيسي يجمع بين «لي» و«مارين» يصور إدراكهما وفهمهما لآكلي البشر الآخرين (ونفسيهما) الذي يجري من خلال دردشة ملائمة جدا ومليئة بالكشوفات مع شخصية أخرى يلعبها مايكل ستولبارغ، لكن التناقض العاطفي في الفيلم هو ما يخلق شعورا من التوتر والقلق بدلا من الراحة.



عندما تشق «مارين» و«لي» طريقهما عبر الولايات المتحدة، يرسم المخرج غواداغنينو والمصور السينمائي آرسيني كاتشاتوران كل موقع يمران به بتفاصيل ملموسة، ويلتقطان دفء الأجواء والغموض العاطفي الذي يحوم بالهواء، حتى أنهما يقومان ببعض الحيل مع الكشوفات في عدة لقطات، وذلك خلال اللحظات التي تغزو فيها الذكريات النابضة بالحياة وعي الشخصيات لفترة وجيزة.



من ناحية أخرى، يقدم الملحنان الموسيقيان ترينت ريزنور وأتيكوس روس موسيقى خلفية بنغمات قوية وسوداوية، مع كل نوتة غيتار تبدو بأنها تتوقع النغمة التالية، كما لو أنها تحاول التواصل فيما بينها عبر لحظات الصمت التي تتخللها، وذلك حتى يصبح هذا الصمت مليئا بلحن أثيري، إنه صوت الوقوع في الحب، لكنه حزين للغاية أيضا كما لو أن الرومانسية التي تجمع «مارين» و«لي» لن تستمر طويلا في هذا العالم لسبب أو لآخر.