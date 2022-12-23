

يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، البحريني علي عاشور أن «الأبيض» عانى من العجلة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام التضامن أول من أمس في ختام الجولة الـ 11 من دوري «زين» الممتاز.



وأشار عاشور، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إلى أنه حذر اللاعبين في أكثر من مناسبة من ضرورة التفريق بين العجلة والسرعة، حيث الأولى تسبب الأخطاء والثانية تجعل اللعب سريعا وسلسا ويجلب نتيجة إيجابية.



وأضاف أن حصول الكويت على فرص قليلة في المباراة يعد أمرا طبيعيا بسبب دفاع لاعبي التضامن في آخر 20 مترا من منطقته الدفاعية وهو ما ضيق المساحات بالنسبة لنا، لافتا إلى أن مثل هذه المباريات كانت تحتاج للحسم من الكرات الثابتة وهو ما افتقدناه.



وبين عاشور أنه سعيد جدا بفترة التوقف الحالية لمدة شهر بسبب كأس «خليجي 25» في البصرة وذلك لاعادة ترتيب الأوراق وعودة المصابين، بالاضافة إلى رغبته في تعزيز مركزي الظهير الأيسر ومركز 8 في خط الوسط الذي يخلق الزيادة العددية في منطقة جزاء المنافس.



من جهته، قال مدرب التضامن جمال القبندي إن فريقه دخل المباراة لتحقيق الفوز ولكن ظروف المباراة أجبرت اللاعبين على التراجع للدفاع دون أن أطلب منهم ذلك، مشيرا إلى أن الخروج بشباك نظيفة (كلين شيت) للمباراة الثالثة على التوالي يعد أمرا إيجابيا وحصلنا خلال هذه المباريات على 7 نقاط بعد فوزين وتعادل.