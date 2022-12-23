عبدالعزيز جاسم



تنطلق في الـ 6 مساء اليوم تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بينتو، بحضور 26 لاعبا تم اختيارهم بناء على مستواهم في بطولة الدوري خلال الجولات الماضية.

وتضم قائمة اللاعبين: ضاري العتيبي، فهد الهاجري، مشاري غنام، أحمد الظفيري، إبراهيم كميل، فيصل زايد ، سليمان عبدالغفور، حسن حمدان، سلطان العنزي، علي خلف، بدر طارق، خالد إبراهيم، عبدالعزيز وادي، عيد الرشيدي، حمد حربي، عبدالله غانم، شبيب الخالدي، حمد القلاف، مهدي دشتي، بدر جمال، فواز العتيبي، مبارك الفنيني ، بدر الصعنون، محمد باجية، عبدالعزيز مروي، يعقوب الطراروة.



ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى موعد المغادرة إلى العراق والذي سيكون إما 28 أو 29 الجاري، استعدادا لمواجهة منتخب العراق الودية 30 منه في افتتاح ملعب الميناء الذي سيكون أحد الملعبين مع «جذع النخلة» في البصرة اللذين سيستضيفان بطولة «خليجي 25» التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة الثانية مع منتخبات الإمارات وقطر والبحرين.

إلى ذلك، ارتقى الأزرق مركزا واحدا في التصنيف الشهري الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليصبح في المركز 148 عالميا و27 آسيويا.