ارتقى المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مونديال «قطر 2022» إلى المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلف البرازيل التي مازالت متصدرة، فيما حلت فرنسا (وصيفة المونديال) في المركز الثالث، وفق الترتيب الرسمي الذي نشر أمس.



وبات هذان المنتخبان اللذان لعبا المباراة النهائية للمونديال، أمام بلجيكا التي أقصيت من دور المجموعات، فيما لاتزال البرازيل في الصدارة التي تحتلها منذ 31 مارس الماضي، رغم خروجها في ربع النهائي أمام كرواتيا.



ويتوزع الفارق بين الثلاثة الأوائل في الترتيب بنحو عشرين نقطة، ووسعوا الفارق مع البلجيكيين الذين باتوا في المركز الرابع. وأفضل ارتقاء في المراكز العشرة الأولى في العالم كان من نصيب كرواتيا التي باتت في المركز السابع (12 سابقا) بعد حلولها ثالثة في مونديال قطر.



أما المغرب مفاجأة البطولة فبات في المركز الحادي عشر، وهي أول مرة لدولة أفريقية. وبعد هزيمتها أمام أستراليا في دور المجموعات، خسرت الدنمارك ثمانية مراكز وباتت في المركز الثامن عشر.