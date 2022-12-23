يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للانضمام لفريق النصر السعودي لكرة القدم في صفقة مربحة تبلغ مدتها 7 أعوام. ومن المقرر أن يلعب رونالدو في صفوف «العالمي» حتى عام 2025، ثم يصبح بعد ذلك سفيرا لملف المملكة العربية السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم عام 2030، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو سيحصل بموجب تلك الصفقة على 200 مليون يورو (212 مليون دولار) سنويا خلال عامين ونصف العام كلاعب في النصر، على أن يزيد المقابل المادي خلال عمله كسفير لملف استضافة المونديال.



وكشفت الصحيفة أن المفاوضات مع النصر شهدت تقدما الأسبوع الماضي، مضيفة أن النادي السعودي يعتزم التخلي عن 3 من لاعبيه بالإضافة لتوفير أموال إضافية من أجل تدبير راتب رونالدو الضخم. وأصبح رونالدو بلا ناد منذ فسخ عقده مع مان يونايتد الشهر الماضي.