بحضور القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري، أقام مكتب الاستشارات والتدريب بالعمادة ورشة تدريبية بعنوان «أساسيات التصوير باستخدام الهواتف الذكية» والمخصصة لموظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام قدمها المصور محمد راشد العمران برعاية بنك بوبيان، وذلك في قاعة الابتكار بمبنى مدير الجامعة بالخالدية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 ديسمبر الجاري ضمن خطة المكتب لتنظيم عدد من الورش والبرامج التدريبية لموظفي جامعة الكويت. وبين د.الهاجري أن تنظيم مثل هذه الورش يهدف إلى تدريب موظفي مختلف القطاعات في جامعة الكويت وتطوير أدائهم بما يتناسب مع مهامهم الوظيفية.