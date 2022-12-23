سعود عبدالعزيز



أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الحملات المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أسفرت عن ضبط 14 مخالفا لقانون الإقامة في مخيمات الصبية والجليعة والجهراء، كما قامت اللجنة الثلاثية المشتركة بضبط مكتب خدم وهمي ويؤوي 3 مخالفين، وتمت احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



وفي سياق قريب كشفت «الإعلام الأمني» أيضا عن أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في اللجنة الثلاثية المشتركة تفاعلت مع الشكوى التي تم تداولها عبر مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن عمالة مخالفة ومشاغل خياطة غير مرخصة في منطقة الفروانية، حيث تم ضبط 51 مخالفا لقانون الإقامة والعمل وعمل اللازم بالمشاغل غير المرخصة، وتمت إحالة جميع المخالفين إلى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.