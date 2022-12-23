منصور السلطان



أخمد رجال الإطفاء مساء أول من أمس حريقا اندلع بسيارة خلال سيرها بأحد الشوارع في منطقة العقيلة دون حدوث إصابات. وفي التفاصيل كما ذكرها مصدر أمني لـ«الأنباء» فإنه فور ورود بلاغ إلى رجال إطفاء مركز المنقف مساء أول من أمس يفيد باندلاع حريق في إحدى المركبات على أحد طرق العقيلة توجهوا مباشرة إلى موقع البلاغ، حيث تبين أنه خلال سير المركبة على الطريق اندلعت بها النيران، فأوقفها سائقها على جانب الطريق واستطاع النزول منها قبل أن تلتهم النيران السيارة بالكامل، وقد استطاع رجال الإطفاء إخماد النار دون وقوع إصابات.