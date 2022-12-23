شارك خمسة طلاب من الجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» في النسخة الرابعة من برنامج «رواد» الذي أطلقه بنك وربة، حيث قدم الطلبة مشروعا مبتكرا يهدف إلى تطوير منتج يخدم الشباب والقطاع المصرفي، الأمر الذي شجع طلبة الجامعة على استخدام مهاراتهم في تجربة عملية مبتكرة من خلال خوض تحد واقعي بإشراف مختصين من البنك.



وتكون فريق الجامعة من الطالبة آمنة ديرداب تخصص الاقتصاد والتسويق، والطالب حسنين محمد تخصص المحاسبة، والطالبة دنيا الجوهري تخصص إدارة الأعمال والتمويل، والطالبة ليلى دلول تخصص الهندسة الكهربائية، والطالب علي درويش تخصص هندسة الكمبيوتر، وقد تم اختيار الطلبة بناء على ترشيح عمداء الكليات للطلبة ذوي المعدلات المرتفعة. وتضمن التحدي ابتكار منتج لتوسيع قاعدة الشباب كعملاء للبنك، خاصة الذين يستخدمون الرياضات والألعاب الالكترونية، حيث طلب من المشاركين اقتراح منتج لتسهيل شراء الألعاب من قبل الشباب، وقدم طلبة الجامعة نموذجا مبدئيا يضم تكنيكات لجذب العملاء الشباب، كما تطرقوا إلى 3 عناصر رئيسة وهي المجتمع والمنافسة والحلول المالية. وأكد الطلبة المشاركون أن البرنامج أتاح لهم فرصة العمل بروح الفريق الواحد على اختلاف تخصصاتهم، واستخدموا معلوماتهم ومهاراتهم في تجربة عملية فريدة من نوعها، وذكر الطالب علي درويش أن الالتحاق ببرنامج «رواد» أتاح له التعرف على معلومات جديدة في تخصص المحاسبة والتمويل بالإضافة إلى دراسته للهندسة.