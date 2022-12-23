تنطلق يوم غد السبت فعاليات يوم الوفاء الرابع لذوي الإعاقة تحت شعار «ابداعات وهمم» الذي تنظمه محافظة الاحمدي، تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية وبحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بمشاركة نحو 25 جهة رسمية وأهلية وتطوعية، وبالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة ومجمع كويت ماجيك في منطقة أبو حليفة، وشركة البترول الوطنية، وبدعم من بنك برقان، وكوكبة من الجهات ذات الصلة منها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وعمادة شؤون الطلبة بالهيئة، الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية، نادي وربة الرياضي، الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين ونادي الطموح الكويتي الرياضي، مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، الجمعية الكويتية لمرضى التصلب العصبي، الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، مركز العمل التطوعي - فريق عبير، وجمعية المكفوفين الكويتية، الجمعية الكويتية للدسلكسيا، نادي الإرادة الرياضي للمعاقين، النادي الكويتي للألعاب الذهنية، مدارس التربية الخاصة، الطوارئ الطبية، مدارس النبراس النموذجية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤسسة الإخلاص التأهيلية، مركز أم القرى التأهيلي، ومركز الرعاية النهارية.



وبهذه المناسبة وجه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الدعوة الى الجميع للمشاركة في هذا اليوم المفتوح، حيث تستمر الفعاليات من الثالثة عصرا الى العاشرة مساء في اجواء عائلية حافلة بالمسابقات والجوائز والالعاب الذهنية والرياضية والتفاعلية، مؤكدا حرص المحافظة على تنظيم البرامج والانشطة والفعاليات التوعوية انطلاقا من الايمان الكامل بأهمية الالتزام بممارسة المسؤولية المجتمعية خاصة مع هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، مساهمة منها في تحقيق دمجهم في المجتمع وإدخال البهجة والسرور على أسرهم والقائمين على شؤونهم.