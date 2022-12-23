منصور السلطان



قام وفد من وزارة الداخلية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء مجبل بن شوق بزيارة رسمية إلى العراق ، وكان في استقبالهم وزير الداخلية العراقي الفريق أول عبد الأمير الشمري.



في البداية، رحب الوزير الشمري باللواء مجبل بن شوق والوفد المرافق له، وأبلغهم بنقل سلامه وتحياته إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.



كما التقى وفد وزارة الداخلية بوكيل وزارة الداخلية العراقي، ونقل إليه سلام وتحيات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وبدوره كلف وكيل وزارة الداخلية العراقي الوفد بنقل سلامه وتحياته إلى الوكيل البرجس.



والتقى الوفد مع قائد الحدود العراقية واستمع إلى عرض موجز عن الحدود العراقية مع الكويت، وتم التباحث عن القضايا الأمنية المتعلقة بالحدود بين البلدين، وسبل تشديد الخناق على المهربين والمتسللين.



ثم التقى الوفد الكويتي مع مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العراقية، واستمع إلى عرض موجز عن دور الإدارة في عمليات مكافحة المخدرات، كما تم التباحث معه عن تبادل المعلومات الخاصة بعمليات تهريب المخدرات وأسماء المهربين والمروجين لآفة المخدرات.



وفي وقت لاحق، التقى وفد وزارة الداخلية وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اللواء ماهر نجم عبدالله في مقر الاستخبارات ببغداد، وهو يماثل جهاز أمن الدولة في الكويت، وتم الاستماع إلى إيجاز من قبل قيادات عليا في جهاز الاستخبارات عن المجموعات الإرهابية وعن الجريمة المنظمة والإلكترونية، وتباحث الطرفان حول سبل التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن.



كما تم اللقاء مع قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر حسين العامري، واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن بعض العمليات التي قامت بها الشرطة الاتحادية، والتشكيل الإداري والقتالي للوحدة، كما قام الوفد بزيارة قاعات العمليات ومعرض لشهداء الوحدة.