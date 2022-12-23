أعلنت وزارة الأمن الإيرانية كشف واعتقال أربع مجموعات وصفتها بالـ «إرهابية» واتهمتها بالارتباط بالاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أشهر.



وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، إن إسرائيل حاولت استغلال الاحتجاجات التي تصفها الحكومة بـ «أعمال شغب» في بعض مناطق إيران «وقامت بتوجيه أربع مجاميع عملياتية للقيام بأعمال ارهابية لكن عناصر هذه المجاميع اعتقلوا قبل تنفيذ أي عمل».



من جهة أخرى، دعا قرابة 500 ممثل ومخرج وعامل في مجال السينما العالمية، من بينهم النجمتان كيت وينسلت وماريون كوتيار والمخرجان كين لوتش وبيدرو ألمودوفار، في رسالة مفتوحة، السلطات الإيرانية للإفراج فورا عن الممثلة تارانه عليدوستي التي اعتقلت لدعمها الحركة الاحتجاجية.



وتقول الرسالة التي وقع عليها خصوصا إيما طومسون وغولشيفته فرحاني وكريستين ستيوارت وجيريمي آيرونز ومارك روفالو، إن توقيت اعتقال عليدوستي (38 عاما) قبيل عيد الميلاد كان متعمدا «لضمان تشتيت انتباه زملائها حول العالم».

وأضاف موقعو الرسالة «لكننا لسنا مشتتين، نحن غاضبون».



وبحسب الرسالة، فإن «تارانه اعتقلت لأنها نددت على إنستغرام بإعدام محسن شكاري، أول متظاهر يعدم منذ بدأت الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد في أعقاب قتل الشرطة بصورة وحشية الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر».



وشدد زملاء عليدوستي على أنها «على غرار جميع مواطني إيران، لديها الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وأن تكون حرة من أي اعتقال أو احتجاز تعسفيين. نحن متضامنون معها ونطالب بالإفراج عنها فورا».



وترانه عليدوستي هي أشهر شخصية اعتقلت على خلفية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ ثلاثة أشهر.



وتشتهر عليدوستي (38 عاما) في الخارج بمشاركتها في أفلام حازت جوائز للمخرج أصغر فرهادي، من بينها «البائع» الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام ، كما أدت البطولة في فيلم سعيد رستايي «إخوة ليلى» الذي عرض هذا العام في مهرجان كان السينمائي.