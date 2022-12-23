إلحاق مساحة بالمحال لابد من ترخيصها واستيفائها شروط الظروف الصحية لتحافظ على حالة الأغذية

«حقيبة المفتـش» وفرتهـا الهيئــة لتسهـل على المفتشـين القيــام بالعمــل واصطحابها بكل مكان

عـدم تواجد أصحاب المحلات بشكـل دائم مع عدم علــم العمالــة بالأوراق الرسمية من أكثر المعوقات



حنان عبد المعبود



أعلن مراقب تفتيش محافظة العاصمة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي أن «حقيبة المفتش» وفرتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية حتى تسهل على المفتش القيام بعمله بشكل دقيق في كل الامور من قياس نقاء الزيوت ودرجات الحرارة للثلاجات سواء تجميد أو تبريد ودرجات حرارة المحلات نفسها. وقال انها تأتي تطبيقا للخطة التي تسير عليها الهيئة وان استخدامها يرفع من تقنيات العمل في كل الأماكن التي يتم تفتيشها،



جاء ذلك في تصريح للصديقي على هامش الجولة التي نظمتها ادارة تفتيش العاصمة التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية لمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة وشملت الأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة.



وقال الصديقي ان الجولة شملت شارع التمور ومحلات اللحوم والأسواق المركزية بالمنطقة، وأسفرت عن تحرير عدد من المخالفات عبارة عن 4 مخالفات كروت صحية، و3 مخالفات تعبئة مواد غذائية ومخالفات نظافة عامة بالإضافة الى مخالفة استغلال مساحة اضافية خارج حدود المحل،



لافتا إلى ان هذه المخالفة الأخيرة تؤثر على المواد الغذائية، حيث ان بعض المواد الغذائية قد نجدها في أماكن وظروف غير صحية، مما يؤثر على قيمتها الغذائية، فنقوم بتحرير محضر مخالفة، والتنبيه على صاحب المحل أنه في حال تكرار المخالفات فسيتم اتخاذ اجراء آخر، وتتم مراجعتهم خلال أسبوع ان لم يعدل من وضعه يتم تحرير محضر مخالفة أخرى مع أمر غلق.



وعن الجديد في خطط العمل، قال صديقي «دائما لدينا خطة نعمل عليها على مدار العام، والخطة التي ننفذها هي خطة متكررة ولكن بتقنية أعلى، وحاليا لدينا» حقيبة المفتش«التي نأخذها معنا بكل مكان نفتش به مثل المطاعم للتأكد من المواد المستخدمة مثل الزيوت وغيرها، وحتى درجات الحرارة الملائمة للمواد الغذائية، وكل هذه الأمور موجودة حتى بالخطة القادمة مع حقيبة المفتش والتي وفرتها لنا الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



وأشار الصديقي الى أن هناك العديد من المعوقات التي يواجهونها أثناء عملهم اليومي، لافتا إلى أن من أكثرها أن بعض أصحاب المحلات لا يتواجدون بشكل دائم بالمحلات، وأن العمالة المتواجدة لا يكون لها علم بالأوراق الرسمية مما يتسبب في تأخير الإجراءات. وقال «أحيانا نتخذ اجراء مخالفة مثل فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وحين نسأل العامل عن الشهادة الصحية أو الترخيص يفيد بأنه لا يوجد، وبعدها نكتشف أن الشهادة موجودة مع صاحب المحل، وهذه الأمور تتسبب في عرقلة العمل وسيره بشكل صحيح».



وقال الصديقي إن الحملة التفتيشية على المحلات بشارع الجملة وشارع التمور أسفرت عن عدد من المخالفات منها 4 شهادات صحية و3 شهادات إعادة تعبئة، ومخالفتي نظافة عامة.



وقال ان المفتشين موجودون على مدار الساعة بكل الأماكن والمناطق، مضيفا «دائما ما نقسم الوقت الى مواسم، وهذه الفترة نحن بموسم الشتاء ولهذا، فان الطلب يزداد على التمور والقهوة للمخيمات وخاصة مع الاحتفالات بنهاية العام وبداية سنة جديدة وكذلك الاعياد الوطنية مقبلة، ولهذا، فإن هناك إقبالا قويا على شارع الجملة مما يوجب علينا أن نكثف من الجولات التفتيشية هذه الأيام حرصا على سلامة الجمهور، ولضمان سلامة المواد الغذائية وحتى تصل للمستهلك بصورة جيدة وصحية».



وحول الجولة على محلات اللحوم، قال صديقي ان نهاية الأسبوع هي الفترة الأكثر اقبالا على شراء اللحوم، ولدينا تفتيش دوري على مدار اليوم بنظام النوبات ونتواجد بشكل مستمر ودائم، لافتا إلى ان احد المحلات المتخصصة باللحوم لديه بعض الملاحظات تم تسجيلها اضافة الى تعهد تعبئة مواد غذائية دون الحصول على شهادة صحة، كما تم التأكد على صلاحية المواد الغذائية من اللحوم، مؤكدا أنه تم تحرير محضر مخالفة تعبئة مواد غذائية صالحة ولكن دون وجود شهادة للتعبئة.



وقال «هدفنا ليس المخالفة بالدرجة الأولى، وإنما ايصال رسالة للقائمين على المنشأة الغذائية أن هذه الملاحظات لابد من الالتزام بها».