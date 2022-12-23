أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان حجم الالتزامات في صندوق التقاعد التابع لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بلغ 36.57 مليون دينار.



وقالت المصـــــــادر ان صندوق التقاعد في القطاع النفطي خاص للعاملين الكويتيين بقطاع البترول وقد بدأ العمل فيه اعتبارا من 1 مايو 1992 بغرض توفير مزايا تأمينية تكميلية لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.



ويوفر صندوق التأمين الخاص للعضو عند انتهاء خدمته معاشا تقاعديا من صندوق التأمين في حالة انطباق شروط استحقاق المعاش، أما في حال عدم توافر تلك الشــــروط فإنه يتم صــرف مبــــلغ من دفعة واحـــدة، كما يتم منح المتقاعد مكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على 30 سنة.



ويشرف على الصندوق مجلس أمناء إدارة مؤسسة البترول الكويتية أو نائبه ويحدد اختصاصه. هذا، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة استثمارات الصندوق وصرف المعاشات والتعويضات المقررة للمستحقين.



وكشفت المصادر عن ان صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين بقطاع النفط يمول من الاشتراكات التي تقتطع من مرتبات الأعضاء بواقع 5.25% شهريا، والاشتراكات التي تؤديها المؤسسة للأعضاء بواقع 8.5%.