منصور السلطان



وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتطبيق قرار ينص على انه: إذا أحيل عضو قوة الإطفاء العام إلى التقاعد برتبة وكيل اول، وكان قد استوفى مدة الخدمة (25) وأتم العمر (45) سنة فأكثر وحاصلا على (3) علاوات دورية يمنح آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعده على هذا الأساس، تطبيقا لمبدأ العدل والمساواة بين أعضاء قوة الإطفاء العام ونظرائهم بالمؤسسات العسكرية الأخرى حسب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وقرارات لجنة شؤون القوة وتوحيد المزايا التي يتمتعون بها.