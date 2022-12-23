بيروت - أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط بحضور الامين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي والوفد المرافق، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية لاسيما استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية.



وبعد اللقاء تحدث ابو الغيط قائلا: تشرفت بلقاء الاخ العزيز الصديق نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، الحقيقة جرى الحديث في مجمله على الوضع اللبناني وعلى كيفية الخروج من هذا الوضع الاقتصادي والسياسي المأزوم، وتركز الأمر على انتخاب الرئيس اللبناني القادم وشرح لي كل الآليات المتاحة وما قام به هو شخصيا من جهد لتأمين الخروج من هذا الوضع. وأضاف: حقيقة الأمر إنني والرئيس بري رغم كل الصعوبات السياسية والاقتصادية اللبنانية الا أننا نستشعر ان لبنان بالتأكيد سوف يخرج من هذه الازمة الامر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق آليات الاقتصاد اللبناني وأثق أن الخيال والفاعلية للعقل اللبناني قادران على تحقيق إنفراج بالموقف.



وردا على سؤال الى متى لبنان ليس على الاولوية العربية هل هناك من مبادرة عربية بموضوع الرئاسة؟، اجاب هناك الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حاليا.



من جهة ثانية، تلقى بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمناسبة السنة الجديدة، تمنى فيها ان يشهد هذا العام المزيد من العمل المشترك والبناء من اجل تعزيز العلاقات الاخوية بين بلدينا الشقيقين في جميع المجالات بما فيه صالح شعبينا الشقيقين وامتنا العربية والإسلامية.