يبدو أن منتخب ألمانيا لكرة القدم يواجه مسارا صعبا لاستعادة ثقة جماهيره بعد وداعه المحبط، من مرحلة المجموعات، نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت بقطر، حيث فقد حوالي نصف الألمان شغفهم بمتابعة «الماكينات».



وكشف استطلاع أجرته شركة «يو جوف»، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، ونشرت نتائجه أمس، أن 46% من المشاركين فقدوا الشغف بالمنتخب الألماني عقب النتائج المخيبة التي حققها في المسابقات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، فيما أعرب 26% عن فقدانهم الاهتمام بشكل كبير.



وأوضح 34% من المشاركين أنهم لم يهتموا بـ «الماكينات»، حتى قبل وداعه المبكر من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم، وكذلك خروجه من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي أقيمت صيف العام الماضي.



وفي المقابل، ذكر 18% فقط أن اهتمامهم بالمنتخب الألماني لم يتغير.