أسامة دياب



أعلن عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد د.زبيد الله زبيدوف تدشين أولى الرحلات الجوية المباشرة من الكويت إلى طاجيكستان والتي تشغلها شركة طيران «الجزيرة».



وفي كلمة ألقاها خلال حفل أقامه بمقر السفارة بحضور حشد كبير من السفراء المعتمدين ووفد من «الجزيرة» و«الطيران المدني» ووكالات السفر، قال زبيدوف: يطيب لي أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لحكومتي طاجيكستان والكويت والسلطات المعنية في البلدين الشقيقين لتسهيل وإجراءات تسيير الرحلات المباشرة بين الكويت ودوشنبه، والشكر موصول لإدارة شركة طيران الجزيرة على هذا الجهد العظيم وعلى هذه المبادرة التي كنا ننتظرها منذ سنوات، والتي تضع «الجزيرة» في مصاف شركات الطيران الدولية الرائدة التي تربط العاصمة الطاجيكية بالعالم الخارجي وتقدم جسرا جويا جديدا يسهم في تفعيل وتسهيل حركة النقل الجوي في المنطقة.



وأكد زبيدوف أن الرحلات المباشرة بين الكويت وطاجيكستان من شأنها أن تعود بالنفع على عملية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين طاجيكستان والكويت خاصة، ودول الخليج عامة، مشيرا إلى أن الكويت، وبفضل الوجهات الجديدة التي فتحتها شركة طيران الجزيرة، أصبحت محطة إقليمية للمسافرين الطاجيكستانيين وغيرهم من شعوب آسيا الوسطى للانطلاق إلى مختلف المدن في المنطقة والعالم.



وتابع: نتطلع إلى أن الرحلات الجوية المباشرة التي تشغلها طيران الجزيرة بين الكويت ودوشنبه ستسهم في جذب العدد الأكبر من السائحين من الكويت ودول الخليج إلى طاجيكستان، علما بأن طاجيكستان قد أعفت موطني دول الخليج العربية من تأشيرات الدخول إلى أراضيها منذ بداية يناير 2022.