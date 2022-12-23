قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فلسطينيا خلال اعتداءات ليلية في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصاعدا للعنف من قبل قوات الاحتلال في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس.



وقالت الوزارة إن أحمد عاطف ضراغمة (23 عاما) لاعب كرة القدم المعروف من نادي طولكرم المحلي، قتل بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في ظهره وقدميه في نابلس بشمال الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.



وأعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) امس ان ضراغمة «استشهد فجر امس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس».



وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ عملية في نابلس «لتأمين دخول منسق للمصلين إلى قبر يوسف».



وادعى الجيش الاسرائيلي أن فلسطينيين ألقوا خلال «عمليته عبوات ناسفة وأطلقوا النار على الجنود». وأوضح أن «الجنود ردوا بإطلاق النار»، مشيرا إلى «إصابة شخص» واحد.



من جهة اخرى، أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك أن بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ميلادي مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياغو.



وقال بوريك إن «أحد القرارات التي اتخذناها كحكومة، وأعتقد أننا لم نعلنه على الملأ، وأنا أخاطر بذلك الآن، هو أننا سنرفع مستوى تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من قائم بالأعمال حاليا إلى سفارة سنفتتحها في عهد حكومتنا».



وفي كلمته، شدد بوريك على أن الفلسطينيين «شعب موجود ويقاوم وله تاريخ».