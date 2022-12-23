منذ قرابة عامين، تحاول الولايات المتحدة التفاوض على إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 لكنها تمنى بالفشل، ومع ذلك ترفض واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون إغلاق الباب أمام الديبلوماسية.



وتعكس أسبابهم خطورة البدائل، مثل العواقب غير المتوقعة لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران إضافة إلى الاعتقاد بأنه مازال هناك متسع من الوقت لتغيير مسار طهران حتى لو كانت تتقدم ببطء نحو صنع مواد انشطارية فهي، بحسب مسؤولين، لم تتمكن من صنعها بعد كما أنها لم تتمكن كذلك حتى الآن من تقنية صنع قنبلة نووية.



ومع ازدياد السعي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني صعوبة في 2022، شنت إيران حملة قمع وحشية على الاحتجاجات الشعبية، كما يقال إن طهران أرسلت طائرات مسيرة لمساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا كما سرعت طهران وتيرة تطوير برنامجها النووي ورفع كل ذلك الثمن السياسي لتخفيف العقوبات على إيران.



وقال روبرت أينهورن، خبير حظر انتشار الأسلحة النووية في معهد بروكنغز للأبحاث «كل يوم ترى المزيد والمزيد من المراقبين يقولون هذا هو أسوأ توقيت لإحياء الاتفاق، ويجب علينا فقط أن نضغط على النظام البائس هناك».



وأضاف «هناك نوع من التخلي، حتى بين المؤيدين بقوة لإحياء الاتفاق. فهم يفكرون من الناحية العاطفية في دفع الثمن السياسي لإحيائه، لكن عقولهم تقول لهم إن ذلك سيكون صعبا حقا».



في عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن اتفاق عام 2015 الذي حدد، في بند أساسي، من تخصيب طهران لليورانيوم إلى درجة نقاء تبلغ 3.67%، أي أقل بكثير من 90% اللازمة لتصنيع قنبلة نووية.



وأعاد ترامب فرض العقوبات الأميركية على إيران، مما دفع طهران إلى استئناف الأنشطة النووية المحظورة سابقا وأحيا ذلك المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أنها قد تسعى لامتلاك قنبلة نووية. وتنفي إيران أن لديها مثل هذا الطموح.

الخط الحمر



وتخصب إيران اليورانيوم حاليا بنسبة نقاء 60% بما في ذلك في منشأة فوردو، وهو موقع تحت جبل، مما يجعل من الصعب تدميره من خلال عملية قصف.



ويعتبر الحصول على المواد الانشطارية أكبر عقبة أمام صنع سلاح نووي وإن كانت هناك عقبات أخرى، لاسيما التحدي التقني لتصميم قنبلة.



وقدر تقرير للمخابرات الأميركية نشر في أواخر عام 2007 بتقييم شديد الثقة أن إيران كانت تعمل على تطوير أسلحة نووية حتى خريف عام 2003 حين أوقفت العمل عليها.



ويقول ديبلوماسيون إنهم يعتقدون أن إيران لم تبدأ تخصيب اليورانيوم حتى 90%، وهو ما قالوا إنهم يعتبرونه خطا أحمر.



وقال ديبلوماسي غربي «إذا استأنفت إيران بوضوح برنامجها العسكري وبدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، فسيتغير النقاش تماما في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل»، مشيرا إلى أن المسار الديبلوماسي سيظل مفتوحا ما لم يحدث ذلك.



وأصبح السياسيون الأميركيون أكثر مقاومة لفكرة إبرام اتفاق بسبب حملة القمع الإيرانية القاسية على الاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.



وكثفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات على إيران في الأشهر الأخيرة وعاقبت مسؤولين إيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان.



وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن طلب عدم ذكر اسمه إنه على الرغم من تعثر المفاوضات فإن إنريكي مورا، وهو الديبلوماسي الأوروبي الذي ينسق المحادثات النووية، «يواصل التحدث إلى جميع الأطراف».



وأضاف المسؤول ذاته أنه حتى إذا تعذر إحياء اتفاق عام 2015 النووي فإن حلولا ديبلوماسية أخرى قد تكون ممكنة.



وتابع قائلا «ما إذا كان يمكن إحياء الاتفاق النووي ومتى وكيف يمكن إحياؤه.. سؤال صعب. لكن حتى إذا مات الاتفاق في مرحلة ما فذلك لن يعني أن الديبلوماسية ستوارى الثرى معه في ذات الوقت».



بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص المختص بالملف الإيراني روبرت مالي للصحافيين في باريس في نوفمبر الماضي «سنواصل الضغط مع إبقاء الباب مفتوحا للعودة إلى الديبلوماسية»، مضيفا أنه إذا تجاوزت إيران «عتبة جديدة في برنامجها النووي فسيكون الرد مختلفا بوضوح»، لكنه لم يخض في تفاصيل.



وربطت إيران إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضوع آثار اليورانيوم المكتشفة في ثلاثة مواقع لم تفصح عنها طهران. ولم توافق الولايات المتحدة وحلفاؤها على هذا الشرط.

الديبلوماسية مستمرة



يقول العديد من الديبلوماسيين الغربيين إنهم لا يعتقدون أن هناك أي تفكير وشيك للقيام بعمل عسكري ضد إيران، ويشيرون إلى أن توجيه ضربة قد يعزز ببساطة أي رغبة إيرانية في الحصول على أسلحة نووية ويخاطر برد إيراني.



وقال ديبلوماسي غربي ثان «لا أعتقد أن أي طرف يتصور خيارا عسكريا في المدى القريب. الحل لن يكون عسكريا ولا أسمع الكثير من الناس ينادون به».



وأكد ثالث أنه يعتقد أن من المستحيل عمليا على إسرائيل قصف إيران دون دعم غربي.