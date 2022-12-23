هل سينجح بنيامين نتنياهو في السيطرة على حلفائه اليمينيين المتطرفين؟ سؤال يطرحه كثيرون في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، حيث تسود مخاوف من تصعيد عسكري في أوج أخطر عمليات مقاومة ومواجهات تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ انتهاء الانتفاضة الثانية.



وبعدما انتصر مع حلفائه في الانتخابات التشريعية التي جرت في الاول من نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو فجر أمس للرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ، أنه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.



في هذا الائتلاف سيتولى اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير على التوالي حقيبتي مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والأمن الوطني.



وقال ثلاثة ديبلوماسيين غربيين كبار على الأقل لوكالة «فرانس برس» إنهم قلقون من وصول بن غفير إلى قيادة الشرطة التي تضم حرس الحدود، الوحدات شبه العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية بعد عام من التوتر.



وقد أدت سلسلة من الهجمات إلى سقوط أكثر من عشرين قتيلا في إسرائيل بينما قتل في عمليات إسرائيلية واشتباكات أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية في أعنف تصعيد في هذه المنطقة منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000 ـ 2005) حسب بيانات الأمم المتحدة.

توتر في الضفة الغربية المحتلة



تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة عن خطر وجود «جيشين» في الضفة الغربية: الجيش الاسرائيلي من جهة وحرس الحدود من جهة أخرى.



لكن أمير أفيفي الجنرال في الاحتياط ومدير شبكة تضم مسؤولين أمنيين سابقين يرى أن «الجيش هو الذي يتولى القيادة» في الضفة الغربية، وقال لوكالة «فرانس برس»: «لا أرى أي سيناريو يقود فيه بن غفير عمليات حرس الحدود» في هذه المنطقة.



اما المحلل الفلسطيني خلدون البرغوثي فيقول إن «السؤال لا يتعلق بقواعد اشتباك قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بقدر ما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الإدارة الإسرائيلية المستقبلية مثل تطوير المستوطنات أو ضم الأراضي».



ويضيف أن «هذه الحكومة الإسرائيلية ستتسبب بالتصعيد لأن إجراءات بن غفير وسموطريتش ستقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية».



ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية. بين هؤلاء يعيش نحو مائتي ألف في القدس الشرقية المحتلة.



وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من واشنطن الحليف الأول لإسرائيل، أن الولايات المتحدة «ستواصل معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين».



وذكر «على سبيل المثال لا الحصر توسيع مستوطنات أو خطوات باتجاه ضم الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف».

انتفاضة ثالثة



بموجب وضع تاريخي قائم، يمكن لغير المسلمين دخول باحات المسجد الاقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في السعودية، لكن لا يمكنهم الصلاة هناك، فيما يواصل اليهود المتطرفون اعتداءاتهم على المسجد وباحاته ويسعون في أدبياتهم إلى هدمه لإعادة بناء الهيكل المزعوم.



وحذر وزير الأمن العام المنتهية ولايته عومر بارليف في الأيام الأخيرة من أنه «إذا تمكن بن غفير من إقناع نتنياهو أمر الشرطة بتغيير سلوك المواطنين اليهود الإسرائيليين في الحرم القدسي فسيؤدي ذلك إلى انتفاضة ثالثة».



في مايو 2021 شهدت باحات الاقصى مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين بعد مواجهات بدأت في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية على خلفية رفض فلسطينيين إخلاء منازلهم التي يحاول مستوطنون الاستيلاء عليها.



وأدت الصدامات إلى إطلاق صواريخ من قطاع غزة في ما تحول إلى مواجهة استمر 11 يوما بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.



وخلال العام الحالي قاد بن غفير بنفسه سلسلة اعتداءات واقتحامات لباحات الاقصى واعتبر الفلسطينيون وحركة حماس كل زيارة «استفزازا».



وقال عاموس يادلين الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لـ «فرانس برس» بشأن باحة الأقصى، عن الساحات «لا أرى بن غفير يفعل أي شيء من دون موافقة نتانياهو والحكومة الأمنية».



من هنا جاءت مخاوف حدوث توتر كبير في حال زيارة الوزير بن غفير لهذا الموقع شديد الحساسية. وقد يكون لأي تغيير في الوضع الراهن أو حوادث في باحات الأقصى تداعيات محلية وخارجية كبيرة.