بعد 28 عاما من العمل المسرحي، حققت فرقة الدن للثقافة والفن إنجازاً كبيرا بفوز ها بجائزة السلطان قابوس في دورتها التاسعة عن فرع الفنون، وذلك من خلال مسرحيتها “قرن الجارية”.

وعن هذا الفوز قال رئيس فرقة الدن للثقافة والفن محمد النبهاني :

الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق وفضل من الله أولا وأخيرا، وأعتقد أن المشاعر تلهج بالشكر والامتنان لجميع لحظات الصبر والإصرار التي أوصلتني لهذه اللحظة وهذا الفخر العظيم الذي نشعر به، الحدث عظيم والإحساس به أعظم والمسؤولية ستكون أكبر مستقبلا.



ومن المهم أن تتضاعف مثل هذه المحافل لأنها تحفز وتصقل المشتغلين لتقديم الجديد والمختلف.

وأضاف: مسرحية “قرن الجارية” الفائزة هي مسرحية مستوحاة من الأساطير والحكايات الشعبية لمخرجها محمد خلفان، فالأسطورة في المسرحية هي أسطورة محلية قصتها تتمحور حول المقاومة من امرأة للاستغلاليات والظلم من الذكور والتسلط منهم عليها، فتقوم بدفع أحد الرجال من أحد الجبال المرتفعة الذي يحمل تسمية «القرن» فأطلق عليه بعد الحادثة “قرن الجارية”.