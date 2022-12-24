قال الرئيس التنفيذ لشركة تسلا، إيلون ماسك، في تصريحات جديدة، إنه لا يخطط لبيع أسهم في الشركة وذلك لمدة عامين بحسب ما كشفته وكالة "رويترز".

وكان ماسك، قد قام ببيع أسهما في الشركة هذا العام بقيمة تقارب 40 مليار دولار وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على "تويتر".

من جانب آخر، أشار ماسك إلى أنه يفضل إعادة شراء أسهم "تسلا" وذلك عندما تتضح الصورة أكثر حول الاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد وعندما يتم التأكد من الأداء المالي للشركة، وعدم إنفاق احتياطياتها النقدية.



وكانت أسهم شركة تسلا تراجعت إلى أدنى مستوى جديد في 52 أسبوعاً، الثلاثاء الماضي، حيث أغلقت عند حوالي 138 دولاراً للسهم، أو انخفضت بنسبة 8% خلال جلسة واحدة.

وحاول الرئيس التنفيذي للشركة، أن يلقي باللوم في انخفاض الأسعار جزئياً على عوامل الاقتصاد الكلي.

وجاء تعليق ماسك رداً على تغريدة لأحد مساهمي "تسلا"، يدعى روس غيربر، الذي كتب: "يعكس سعر سهم (تسلا) الآن قيمة عدم وجود رئيس تنفيذي.. حان وقت التغيير".

وقال ماسك: "مع اقتراب معدل العائد الحقيقي الخالي من المخاطر لأذون الخزانة من معدل العائد الأكثر خطورة في الأسهم، تنخفض قيمة الأسهم".

وأوضح: "على سبيل المثال، إذا كان لكل من أذون الخزانة والأسهم معدل عائد بنسبة 10%، فسيشتري الجميع الأولى فقط"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لكن سهم "تسلا" انخفض أكثر من شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى منذ أن أعلن ماسك عن خططه لشراء شركة تويتر في أبريل 2022.