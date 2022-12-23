وقَّعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" وشركة "MEDLOG" الذراع اللوجستية لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC"، اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون ريال.

وتبلغ مساحة المنطقة الجديدة 100 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويا.

يذكر أن "موانئ" وقعت خلال العامين الماضيين اتفاقيات لإنشاء ست مناطق لوجستية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري ريال، وتوفر أكثر من 6000 فرصة عمل في المرحلة الأولى.

وأكد هشام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السعودية، أن المنطقة اللوجستية الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، ستربط السعودية بأكثر من 260 وجهة للاستيراد والتصدير، من ضمنها خطوط مباشرة مع شرق أميركا.