حققت مملكة البحرين المركز الأول عربيا والرابع آسيويا والخامس عالميا في الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال، والتي أسدل الستار على منافساتها المقامة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، والتي تعد أول بطولات التصفيات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية القادمة "باريس 2024".

ونجح المنتخب الوطني لرفع الأثقال في تحقيق الميدالية الذهبية في وزن 96 كلم عن طريق الرباع ليزمان، بعد أن أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الخطف والمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الكلين والجرك "النتر"، ليخطف بذلك المركز الأول والميدالية الذهبية في المجموع العام، بعد أن وصل إلى مجموع 397 كلم.

كما أحرز المنتخب الميدالية الفضية في وزن فوق 109 كلم عن طريق الرباع غور ميناسيان، بعد أن احرز المركز الثاني والميدالية الفضية في المجموع بوزن 462 كلم والمركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة "النتر" بوزن 212 كلم، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة "الخطف" بوزن 250 كلم، حيث تمكن بذلك من كسر ثلاثة أرقام قياسية آسيوية في منافسات هذه البطولة، حيث وضعت هذه النتائج البحرين على رأس قائمة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة والرابعة آسيويا والخامسة عالميا.

وأعرب إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال، عن سعادته بهذه الإنجازات التاريخية المميزة التي حققها لاعبوا المنتخب الوطني، مؤكدا أن المستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال هذه المشاركة يرتقي للطموحات التي وضعها مجلس الإدارة لبلوغ منصة التتويج ورفع علم مملكة البحرين وتحقيق هذه النتائج المشرفة لمملكة البحرين على مستوى بطولات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.