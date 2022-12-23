ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الضريبة على دخل الشركات تراجعت في أنحاء الدول الغنية عالميا منذ عام 2000، كرد فعل، بشكل واضح، على الأزمة المالية خلال عامي 2007 و.2008

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت المنظمة في تقرير أن ضرائب الشركات تراجعت في جميع الدول الأعضاء، لينخفض متوسط الضريبة بمقدار 1ر9 نقطة مئوية.

وقال التقرير إن أكبر انخفاض تم بين عامي 2000 و2010، مضيفة أن الانخفاضات التي جرت في العشر السنوات الأخيرة كانت أقل.

وأشارت المنظمة إلى أن ثماني دول أعضاء- ألمانيا وأيسلندا وكوريا ولاتفيا وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك وتركيا- قامت بزيادة الضرائب القانونية على الشركات منذ عام 2010، بعد زيادات أولية، لكن معدل الضرائب الآن أقل عما كانت عليه في عام .2000

وفي الوقت نفسه، زادت ضريبة القيمة المضافة في ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة منذ عام .2005 ووصل متوسط ضريبة القيمة المضافة القياسية إلى 3ر19% في عام 2017، وظل مستقرا عند 2ر19% منذ عام 2020، وفقا لتقرير المنظمة.