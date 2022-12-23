تبدأ الفنانة علا غانم تصوير مسلسلها الجديد "توحة" نهاية الشهر الحالي لتخوض به سباق دراما رمضان المقبل، بعد غياب دام 5 سنوات .

وتجسد الفنانة علا غانم دور"توحة"،وهي فتاة فقيرة وأكبر اخواتها، وتكافح لإيجاد مصادر للرزق، لكنها تتعرض لصعوبات في بداية الطريق ، وتتبدل احوالها بعد انكسار لتقف من جديد ويتحقق حلمها .

المسلسل بطولة علا غانم، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، انتصار، دنيا المصري، أحمد صيام، عابد عناني، ريم احمد، مي القاضي، جيهان أنور، تغريد فهمي، حسام فارس، لبنى عزت، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

وكانت آخر أعمال علا غانم، فيلم "الفندق" الذى عرض عام 2017، وشارك فى بطولته محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، كما شاركت فى نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.