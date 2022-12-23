في ضوء ارتفاع الأسعار، حذر الاتحاد الألماني لحماية الأطفال من تزايد فقر الأطفال خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاتحاد، هاينتس هيلجرز، في تصريحات لصحيفة "شتوتجارتر تسايتونج" الألمانية إن فقر الأطفال يتفاقم منذ سنوات ويزداد سوءا مرة أخرى بسبب العواقب الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا، وأضاف: "التضخم يضرب على وجه الخصوص الأسر التي لديها القليل، وبالتالي سيزداد فقر الأطفال مرة أخرى بشكل كبير في العام المقبل".

وحذر هيلجرز من أن الزيادة في معدلات الدعم الحكومي لن تفيد العائلات التي لديها أطفال في عام 2023، موضحا أن هذه الزيادة تأتي بعد فوات الأوان وسيلتهمها التضخم مرة أخرى.

وفي إشارة إلى أصحاب الدخل المنخفض، قال هيلجرز إن رفع الحد الأدنى للأجور خلال أوقات الأزمات يخفف من وطأة الانهيار المالي لذوي الدخل المنخفض، لكن في ضوء التضخم يجب أن يرتفع الحد الأدنى مرة أخرى بسرعة - إلى 13 يورو على الأقل في الساعة، ويفضل أن يكون 14 يورو، وأضاف: "هذا من شأنه أن يساعد في تقليل عدد الأسر التي تعيش في فقر". ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ألمانيا حاليا 12 يورو في الساعة.

كما دعا هيلجرز إلى منح إعانات فورية إضافية للأطفال العام المقبل، مطالبا الأوساط السياسية بعدم التخلي عن الأسر في أوقات الأزمات وبتنفيذ خطط الائتلاف الحاكم الخاصة بالتأمين الأساسي للأطفال بسرعة.