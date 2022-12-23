أكدت النسخة الخامسة عشرة من تقرير مؤشر الابتكار العالمي الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أن قارة إفريقيا لا تزال أقل القارات إبداعًا لكنها تمضي على الطريق الصحيح بفضل الآثار الذي خلفتها أزمة جائحة كورونا التي سمحت بإسراع الخطى لمواجهة المتطلبات التكنولوجية التي فرضها الوباء.

وذكر تقرير (الويبو) أن الجائحة أجبرت العديد من الموظفين على العمل من المنازل، ما حفز التقنيات التكنولوجية لمجابهة مقتضيات الإنتاج والعمل، لتزدهر أنشطة الحوسبة السحابية ، والذكاء الاصطناعي مع زيادة مهارات الموظفين في هذه التقنيات، كما أطلقت شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في إفريقيا شبكات الجيل الخامس، و خفضت بشكل كبير تكلفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول للجيل الرابع، حيث وجدت شركات التواصل الاجتماعي ذائعة الصيت أن 16 دولة لديها بيئة مواتية لإجراء اختبارات الواقع الافتراضي.

وأشار التقرير إلى أن إفريقيا حصلت على أكبر شحنة من الهواتف الذكية في التاريخ خلال العام، حيث تجاوزت مبيعات الهواتف الذكية 5G مبيعات 4G لأول مرة، كما شهدت إطلاق مركزًا إقليميًا لمراقبة الأمن السيبراني، حيث ضخت معظم شركات التكنولوجيا استثماراتها في حماية أنظمة التكنولوجيا ضد الهجمات الإلكترونية، وسط انتعاش كبير للخدمات المصرفية التكنولوجية، وبلغ حجم سوق الشركات الناشئة 7 مليارات دولار .

وعن إحصائيات تطور أداء القارة الافريقية في مؤشر براءات الاختراع، رصد التقرير إقتراب موريشيوس وجنوب إفريقيا والمغرب من الاقتصادات المتقدمة في التصنيف على مدى السنوات القليلة الماضية ، كأكثر البلدان الأفريقية ابتكارًا، وذكر تقرير (الويبو) أن أداء المغرب وتونس وكينيا وتنزانيا وزيمبابوي جاء أعلى من التوقعات ضمن فئة بلدان الدخل المتوسط، بينما تفوقت رواندا ومدغشقر (التي تضم أسرع إنترنت في إفريقيا) وموزمبيق وبوروندي على مستوى الابتكار مقارنة بتطورها في البلدان منخفضة الدخل.

وأكد أن جنوب إفريقيا فاقت التوقعات في فئة الدخل المتوسط الأعلى بينما كان أداء موريشيوس ضمن التوقعات في نفس المجموعة، وكان أداء الابتكار في غانا والسنغال متماشياً مع التنمية الاقتصادية في فئة الدخل المتوسط الأدنى ، بالإضافة إلى أوغندا وبوركينا فاسو وتوجو والنيجر في مجموعة الدخل المنخفض.