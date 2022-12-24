منصورالسلطان



سيطرت فرق الإطفاء فجر اليوم على حريق عمارة في منطقة الفروانية تسبب في اصابات لعدد من سكانها .



ووفق مصدر افاد بأن فرق قوة الإطفاء العام تمكنت فجر اليوم الجمعة من اخماد حريق عمارة وقع في منطقة الفروانية بعد ان توجهت فرق إطفاء مراكز الفروانية و جليب الشيوخ و البحث و الانقاذ الى موقع الحادث، وعند وصول الفرق تبين ان العمارة مكونه من 9 ادوار والحريق في الدور الاول مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة. هذا وقد باشر رجال الاطفاء على الفور إخلاء العمارة من السكان و مكافحة الحريق واخماده .



واضافت الإدارة أنه اصيب عدد من الاشخاص بحالة اختناق بالاضافة الى شخصين اصيبا بحروق بسيطة تم نقلهم للمستشفى عن طريق الطوارئ الطبية .