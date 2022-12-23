انتهت حصة تعليم قيادة سيارات مطلع الأسبوع في هولندا بمطاردة، وبعض الأضرار الخطيرة وإبطال رخصة قيادة.

وأراد رجال شرطة المرور التحقق من سيارة تسير ببطء حيث كان مدرب القيادة يجلس مع طالب في بلدة زترمير الهولندية بالقرب من لاهاي وبحسب منشور للشرطة على موقع فيسبوك، رفض الرجل إظهار أوراقه الثبوتية وفر بالسيارة.

وفي خلال تلك العملية، صدم مركبة أخرى ثم اصطدم بعد ذلك بفترة قصيرة بأربع سيارات مركونة. وبحسب الشرطة، كانت الأضرار فادحة. كما أصيب المتدرب بجروح طفيفة.

وتحتم على المدرب البالغ 29 عاما تسليم رخصة القيادة الخاصة به. وتشتبه الشرطة في أنه ربما كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات.