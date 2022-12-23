يتوقع المحللون نمو الاقتصاد الكندي خلال الربع الأخير من العام الحالي بمعدل 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه، قال المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم خلال الفترة من 12 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر الحالي إنهم يتوقعون انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المقبل بنسبة 8ر0% وخلال الربع الثاني بنسبة 6ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه يتوقع المحللون نمو الاقتصاد الكندي خلال العام الحالي ككل بمعدل 5ر3% ثم بمعدل 5ر0% خلال العام المقبل.

وعلى صعيد التضخم، يتوقع المحللون وصول المعدل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8ر6% سنويا واستمرار نفس المعدل خلال العام الحالي ككل.