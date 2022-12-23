انتهي الفنان ماجد المصري من تصوير دوره في مسلسله الجديد "مهب الريح"، ومن المقرر عرضه العام القادم خارج السباق الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة والعمل مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife "، حول عالم المحاماة، حيث تعتمد القصة على وجود مكتب محاماة يمتلكه بطل العمل ويعمل فيه معظم أبطال العمل، ويشهد المكتب العديد من القصص بين الأبطال بجانب القضايا المختلفة التي يتولوها وذلك في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

المسلسل بطولة هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتي، على الطيب، مؤمن نور ،وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، إخراج أحمد خالد موسى.