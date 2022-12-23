لم يتمكن الألمان من إخفاء خيبة أملهم إزاء العام الذى يوشك على الانتهاء ، في استطلاع حديث للرأي، أظهر أن غالبية الالمان يعتقدون أن عام 2022 كان الأسوأ منذ أزمنة طويلة .

وبسؤالهم عن رأيهم في العام الماضي، اتفق 61% ممن شملهم الاستطلاع على عبارة: "إذا فكرت في الأزمات والمشاكل الحالية، فسترى أن العام / الذى يوشك على الانتهاء/ 2022 كان الأسوأ منذ فترة طويلة".

ولم يتفق مع العبارة سوى 28% ممن شملهم الاستطلاع، بحسب ما قاله توماس بيترسن من معهد "ألينزباخ" لأبحاث استطلاعات الرأي العام، فيما كتبه في صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج ".

من ناحية أخرى ، عندما تعلق الأمر بحياتهم الشخصية، فيبدو أن عام 2022 لم يكن سيئا للغاية.

أما ردا على سؤال: "هل ترى أن العام الذى يوشك على الانتهاء 2022 كان عاما جيدا بالنسبة لك بصورة شخصية، أم أنه لم يكن عاما جيدا بالنسبة لك؟"، قال 38% ممن شملهم الاستطلاع أن العام كان جيدا بالنسبة لهم شخصيا.

وقالت نسبة أقل بلغت 34%، أي عدد 1035 شخصا ممن شملهم الاستطلاع، إن العام لم يكن في الواقع جيدا بشكل عام.