حققت أغنية الفنان زياد برجي "اشتقتلا" مشاهدات وتفاعلا من المتابعين نسبة مشاهدات مرتفعة على يوتيوب بعد أيام من طرحها

وواصل زياد برجي الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع (فيسبوك) ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وأطلق النجم اللبناني الأغنية، يوم /الإثنين/ الماضي على طريقة الفيديو كليب المأخوذ من فيلم "ولا غلطة"

وقدم برجي الأغنية في إطار رومانسي جمالي، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع الكسندر ميساكيان، وميكس وماستر جان بيير بطرس.

وعرضت الأغنية بصورة مشوقة على طريقة الفيديو الكليب، حيث تم أخذ بعض المشاهد من فيلم "ولا غلطة" جمعت زياد برجي، الذي يجسد دور مصمم أزياء مشهور، مع جيسي عبدو التي تلعب دور البطولة معه.

ويحيي زياد برجي، حفلا غنائيا وسط عشاقه ومحبيه في سوريا غدا، كما يستعد لإحياء حفل رأس السنة في لبنان، وكتب "نختم هذا العام بالفرح والسعادة.. ولا يسعني الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة معا في لبنان".