كشف تقرير جديد أعدته منصة "data.ai" العالمية لتحليلات وبيانات أسواق الهواتف المحمولة عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على إعلانات الهواتف المحمولة إلى 362 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 336 مليار دولار في العام الحالي، إضافة إلى تجاوز عدد الساعات العالمية في استخدام الهاتف المحمول 6 تريليونات ساعة بحلول عام 2028.

وأرجع تقرير data.ai، الذي نقلته وكالة الأنباء الآسيوية الهندية (أيانس)، زيادة حصة سوق الهاتف المحمول في المحفظة الإعلانية إلى ارتفاع الفترات الزمنية لاستخدام التطبيقات أكثر من أي وقت مضى، مع إجمالي عدد ساعات يتجاوز 4 تريليونات على هواتف أندرويد وحدها في عام 2022.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن الرياح المعاكسة الاقتصادية، من انكماش اقتصادي وتضخم، بجانب أنظمة الخصوصية ستضعف الإنفاق على ألعاب الهاتف المحمول في عام 2023، مثلما حدث في العام الحالي الذي سجل انخفاض إنفاق المستهلكين على ألعاب الهاتف المحمول بنسبة -5%.

كما توقع التقرير أن يتجاوز عدد الساعات العالمية التي يتم قضاؤها في استخدام الهاتف المحمول 6 تريليونات ساعة في عام 2028.