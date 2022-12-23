قالت شركة البريد الملكي البريطانية، المسؤولة عن خدمات البريد في المملكة المتحدة، إنها تكافح من أجل البقاء، واتهمت إحدى النقابات بـ "ترويج الأكاذيب"، وذلك في رسالة شديدة اللهجة للموظفين قبيل بدء جولة جديدة من الإضرابات.

وكانت نقابة العاملين في قطاع الاتصالات، بدأت إضرابا في شركة البريد في فصل الصيف. ويتعلق الخلاف بالأجور، بالإضافة إلى إصلاحات في الأعمال التجارية، حيث يقوم الافراد بإرسال عدد أقل من الخطابات وأكبر من الطرود.

وقالت النقابة إن شركة البريد الملكي تريد أن تتحول إلى خدمة لنقل البريد على غرار الخدمات المالية التي تعتمد على العمالة المؤقتة، مما يعني الاستغناء عن آلاف الموظفين.