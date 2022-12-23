وجدت دراسة نشرت يوم الجمعة "علاقة ثابتة بين ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع خطر حوادث إطلاق النار" في 100 من أكثر مدن الولايات المتحدة اكتظاظا بالسكان.

في الدراسة التي أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة واشنطن، حلل الباحثون درجات الحرارة اليومية وأكثر من 116000 عملية إطلاق نار في الفترة من 2015 إلى 2020 في أفضل 100 مدينة أمريكية بها أكبر عدد من حوادث إطلاق النار المرتبطة بالاعتداء.

وبحساب الاختلافات المناخية الموسمية والإقليمية، وجدوا أن 7973 عملية إطلاق نار وقعت ضمن درجات حرارة أعلى من المتوسط.

وأشارت النتائج أيضا إلى أن مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط تشهد أكبر زيادات في العنف المسلح في الأيام الأكثر سخونة من المعتاد.

والعنف المسلح هو السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والمراهقين الأمريكيين، وقد تفاقمت الأزمة بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19.

وشهدت الولايات المتحدة وقوع مئات عمليات إطلاق النار الجماعي ومقتل أكثر من 42 ألف شخص بسبب العنف المسلح هذا العام، وفقا لمنظمة "أرشيف العنف المسلح".