بدأت الفنانة جومانا مراد تصوير مشاهدها في مسلسل "بابا المجال" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، بعد الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "مهب الريح".

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي حول تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى أصبح "بابا المجال"، وأحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة بين أبطال العمل.

"بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، وياسمين رئيس، وسوسن بدر، وباسم سمرة، وجومانا مراد، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما ابراهيم، وعارفة عبد الرسول،و محمد رضوان، وأحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

بينما مسلسل "مهب الريح" مكون من 45 حلقة، وتجسد جومانا مراد فيه شخصية محامية تعمل في مكتب محاماة يمتلكه إياد نصار.

المسلسل بطولة هند صبري، وماجد المصري، وجومانا مراد، وإياد نصار، ونهى عابدين، وهدى المفتي، وعلي الطيب، ومؤمن نور، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.