أطلق عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، شركة مايكروسوفت، وخدمة أمازون للحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفيسز" وشركة توم توم (TomTom) لرسم الخرائط، مبادرة جديدة لتطوير خرائط المواقع بالشراكة مع مؤسسة لينكس غير الربحية (Linux) التي يمكن أن تتحدى هيمنة جوجل في عالم رسم الخرائط.

وأفاد موقع "تيك كرانش" التقني بأن المبادرة الجديدة، التي تحمل اسم Overture Maps Foundation، تهدف إلى تشجيع تطوير منتجات خرائط جديدة مع قواعد بيانات متاحة بشكل مفتوح يمكن للأعضاء المساهمة فيها وإعادة استخدامها عبر الشركات والتطبيقات، مضيفًا أن المبادرة ستستخدم البيانات المفتوحة الموجودة بالفعل من أقسام تخطيط المدن بالإضافة إلى المشاريع مفتوحة المصدر مثل OpenStreetMap للبيانات الجغرافية المجانية.

ونقل الموقع عن مؤسسة لينكس أن مهمة المبادرة الجديدة هي تمكين "منتجات الخرائط الحالية والجيل القادم من خلال إنشاء بيانات خرائط مفتوحة موثوقة وسهلة الاستخدام وقابلة للتشغيل المتبادل؛ مما سيؤدي إلى تعزيز الابتكار من خلال تمكين شبكة من المجتمعات التي تنشئ خدمات فوق بيانات المقدمة".

وبينما لا يوجد في الوقت الحالي سوى أربع شركات تقود المبادرة، أعربت مؤسسة لينكس عن رغبتها فس دعوة شركات ومجتمعات أخرى للانضمام أيضًا.

وتعد بيانات الخرائط والموقع هذه ضرورية لتشغيل عدد من الأدوات والتطبيقات؛ منها على سبيل المثال، أجهزة تتبع اللياقة البدنية، والسيارات ذاتية القيادة، والتطبيقات اللوجستية، وحتى تكنولوجيا العالم الافتراضي "ميتافيرس"، الذي طورته شركة "ميتا" وتستثمر فيه المليارات.