تمت ترجمة ودبلجة المسلسل التلفزيوني "شانهايتشينغ" واسمه العربي "الهجرة إلى السعادة"، للجماهير في الدول العربية، وهو مسلسل تلفزيوني صيني شهير يروي جهود البلاد للتخفيف من حدة الفقر.

وتتبع "شانهايتشينغ"، القرويين في التسعينيات من القرن الماضي في شيهايقو بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين، والذين تم نقلهم من الجبال العميقة إلى منطقة صالحة للسكن بالقرب من النهر الأصفر، حيث بنوا من الصفر منازلهم الجديدة في بلدة ميننينغ بمساعدة مقاطعة فوجيان بشرقي الصين، وهي مقاطعة ساحلية غنية نسبيا.

وشارك في أعمال الترجمة والدبلجة عشرات الأشخاص من الصين والدول العربية. وأمضى الفريق أكثر من أربعة أشهر في تبسيط الخطوط وصقل النص.

يذكر أن المسلسل التلفزيوني مبني على قصة واقعية. لا تتحدث الشخصيات بلغة الماندرين القياسية، بل باللهجات في المناطق الشمالية الغربية للصين، ما يضفي مصداقية على التكيف الدرامي.

وقال ما شيويه جيون، رئيس فريق الترجمة: "من أجل توفير تجربة مشاهدة أفضل للجمهور في الدول العربية، اخترنا اللهجات الشعبية من الدول العربية لترجمتنا ودبلجتنا".

وطُلب من ثلاثة مدبلجين على الأقل القيام بالتسجيل لكل شخصية رئيسية على الشاشة، وتم في النهاية اختيار الشخص الذي يمكنه مطابقة نغمة صوت الشخصية وأدائها.