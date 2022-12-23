أظهرت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية تراجع صادرات سويسرا للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تراجع الطلب على الكيماويات والأدوية.

وتراجعت الصادرات بنسبة 8ر2% على أساس شهري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد انخفاض بنسبة 2ر2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كما تراجعت الواردات بنسبة 6ر0% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بانخفاضها بنسبة 3ر0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفقا للقيمة الاسمية، تراجعت الصادرات بنسبة 2ر9% مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4ر1%. ويرجع تراجع الصادرات خلال الشهر الماضي بصورة كبيرة إلى تراجع صادرات الكيماويات والأدوية بنسبة 9ر19%.

وبلغ الفائض التجاري للشهر الماضي 494ر0 مليار فرانك سويسري ( 5ر530 مليون دولار) مقارنة بـ 902ر2 مليار فرانك خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وهذا يعد أدنى فائض تجاري يتم تسجيله منذ بداية العام.

وأشار اتحاد قطاع صناعة الساعات إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 9ر10 % على أساس سنوي إلى 4ر2 مليار فرانك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما يعد أفضل أداء لصناعة الساعات على الإطلاق.